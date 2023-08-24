عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

محمد صلاح وبنزيما
محمد صلاح وبنزيما

أصبح اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من أي وقت مضي من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح 

هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي؟

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن صلاح اقترب بشدة من حسم انضمامه إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت الصحيفة: "تقاربت وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد لنقل خدمات العالمي محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي".

وأضافت: "يأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في كأس العالم للأندية 2023 الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات، لذلك يسابق الاتحاديون الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى".

بينهما شقيقان .. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

بيطاردوني لحد دلوقتي بسبب ريفو.. ميران عبد الوارث تكشف نصيحة والدها لها

ليفربول يستدعي بديل صلاح

وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "لاجازينا ديللو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول بدأ فعليًا في الدخول في مفاوضات جادة مع يوفنتوس للحصول على خدمات فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي، ليكون بديل محمد صلاح الذي سينتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

تفاصيل عقد صلاح بالدوري السعودي

مُغردون يزعمون تعاقد صلاح مع اتحاد جدة ونشر أكثر من مُغرّد عبر موقع «إكس» تويتر سابقاً تغريدة تضمّنت الآتي: محمد صلاح يتعاقد مع اتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم مقابل 135 مليون يورو وبراتب سنوي يصل إلى 4 مليارات جنيه قادمًا من ليفربول.

محمد صلاح 

لم يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة التفاوض مع مو صلاح

الأمر غير صحيح نهائيًا حيث لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن سواء كان من ليفربول أو من الاتحاد بجانب لم ينشر أي مصدر إعلامي سواء كان سعودياً أو عالمياً أوروبياً أو إنجليزياً هذا الخبر، وكل ما تم نشره هي سير المفاوضات فقط بين مجلس اتحاد جدة وإدارة ليفربول وأن هناك مرونة من جانب محمد صلاح وإدارة الريدز إلا أن يورجن كلوب يقف عائقا أمام الأمر ويرفض رحيله عن الفريق في هذا التوقيت.

وستشهد الساعات المقبلة تطورات بشأن ملف محمد صلاح واتحاد جدة سواء كان بالرفض النهائي أو تطور جديد يخص انتقال اللاعب للدوري السعودي.

محمد صلاح ليفربول ليفربول الانجليزي اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي هل ينتقل محمد صلاح للدوري السعودي ليفربول يستدعي بديل صلاح تفاصيل عقد صلاح بالدوري السعودي لم يتم الإعلان رسميا عن نتيجة التفاوض مع صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف كذب جماعة الإخوان المسلمين وأزمات عهدهم

كتاب جديد|مصطفى بكري يكشف لأول مرة علاقة نظام الإخوان بإسرائيل

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة..الصراع داخل القصر الرئاسي وأحداث الاتحادية

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

محمد صلاح يبرز رشاقته البدنية من داخل الجيم.. شاهد

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

إغراءات مالية ومبالغ خيالية.. تفاصيل لحظات القرار الأخير لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: ثورة الذكاء الاصطناعي قلبت الموازين وأصبحنا أمام تحدِ كبير

كوريا الشمالية: واشنطن تقود الأزمة الأوكرانية إلى كارثة نووية

رئيس الوزراء الياباني يطالب كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن حول سفارة بلاده

الإفتاء تعلن ضوابط حجز موعد الفتوى والرد على الأسئلة .. تعرف عليها

تشكيل مجلس أمناء لجوائز الصحافة المصرية يضم نقباء سابقين وكبار الكتّاب

إيتيدا تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل التكنولوجيا المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ