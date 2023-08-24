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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأمان.. الطريقة المثالية لإزالة طلاء الأظافر الإكليرك أو الجل في المنزل

طريقة مبتكرة لإزالة
طريقة مبتكرة لإزالة طلاء الأظافر

كشفت خبيرة التجميل بسمة الفار طريقة مبتكرة لإزالة طلاء الأظافر الأكريليك أو الجل في المنزل بأمان.

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طريقة مبتكرة لإزالة طلاء الأظافر 

وقالت خبيرة التجميل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قص الأظافر: قومي بقص الأظافر قدر الإمكان قصيرة وابتعدي عن تشكيلها بشكل كامل، هذا سيساعد في تسهيل عملية إزالة الطلاء.

تقشير الطبقة العلوية: استخدمي مبراة الأظافر أو ملقط الأظافر لتقشير الطبقة العلوية من الطلاء بلطف. 

تجنبي تقشير الطبقة الأسفل من الأظافر لتجنب التلف.

استخدام الخيط: قطعي قطعة من الخيط القطني أو الخيط الزائد ولفيها حول الأظافر المطلية. 

اسحبي الخيط بلطف تحت الطلاء المطلي بحركة متماسكة. 

ستساعد هذه الطريقة في إزالة طبقات الطلاء تدريجياً.

استخدام الأسيتون: بللي قطعة من القطن بكمية صغيرة من الأسيتون. 

ضعي القطن المبلل على الأظافر الملفوفة بالخيط واتركيه لبضع دقائق ليتم امتصاص الأسيتون وتليين الطلاء.

إزالة الطلاء: بعد أن يتلين الطلاء، حركي القطن بلطف في حركة دائرية على الأظافر لإزالة الطلاء الملين. 

قد يتطلب الأمر تكرار هذه الخطوة عدة مرات حتى يتم إزالة الطلاء بالكامل.

ترطيب الأظافر: بعد إزالة الطلاء، رطبي الأظافر والبشرة المحيطة بكريم مرطب لتجنب جفافها وتقوية الأظافر.

يجب أن تكوني حذرة ولطيفة عند إزالة طلاء الأظافر في المنزل. 

إذا كنتِ تواجهين صعوبة في إزالة الطلاء أو تشعرين بأي ألم أو تهيج، فمن الأفضل استشارة أخصائي أظافر محترف للحصول على المساعدة.

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