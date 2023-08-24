رفضت ضم كهربا| 22 تصريحا ناريا من رئيس الاتحاد السكندري: فضلت "العشري" عن "البدري"

فجر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري العديد من المفاجآت حول فريق زعيم الثغر لكرة القدم وبقية اللعبات خلال الآونة الأخيرة.

وأعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن صرف كافة مستحقات لاعبي سيد البلد .

وكشف محمد مصيلحي عبر استضافته مع الإعلامي هاني حتحوت عن موقف نادي الاتحاد السكندري من ضم محمود عبد المنعم كهربا الي صفوف الفريق الأول .

صدى البلد ينشر 22 لرئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي مع الإعلامي هانى حتحوت والتي جاءت على النحو التالي:



أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه لا يحب الظهور الإعلامي بشكل مستمر .

تابع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري: جميع اللاعبين التى انتهت علاقتهم بالنادي استلموا مستحقاتهم بالكامل.

أضاف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري: محمود علاء تنازل عن مستحقاته المالية لدى الزمالك ليرتدى تشيرت الاتحاد.

وزاد : أسعى دائما للحفاظ على مصالح النادى لانة أمانة فى رقبتى أمام أعضاء وجماهير النادي.

أكمل : أتعرض عليا من النادى الأهلى فى صفقة مروان عطية اللاعب محمود كهربا لكن رفضت لأن اللاعب كان موقوفا.

ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري الشكر الي الكابتن محمد عمر على الفترة التى تواجد فيها داخل النادى.

وتابع: كابتن إمام محمدين من أحسن رؤساء قطاعات الناشئين في مصر ودائما على تواصل معه وبسأله على بعض اللاعبين وكنت حابب تواجده السنة دى في الاتحاد لكن إدارة إنبى تمسكت به بشكل غير طبيعي.

وشدد على أن الكابتن طارق العشري كان من ضمن الاختيارات التى وجد بها على ماهر و إيهاب جلال و حسام البدرى لكن اختار طارق العشري بسبب نجاحاته فى الدورى مشيرا الي انه لم يتدخل فى اختيارات اللاعبين للفريق ولكن يتركه للمدير الفني.

واستطرد: أحمد رفعت وقع على عقود نهائية للاتحاد مقابل 5 ملايين لكن حسام حسن كان المدير الفني وتم رفضه.

وأوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه لا يتدخل فى الأمور الفنية نهائيا.

وقال محمد مصيلحي أيضا: عرضت ميرفى لاعب السلة على المدير الفني ورفض.

وعن توقيع عقود مع المدير الفني قال: طارق العشري حتي الآن لم اوقع معه على عقد.

وأشار إلى أنه تم خصم مكافأة اللاعبين الموسم المنتهى، بسبب عدم الوصول للمركز الخامس المتفق عليه.

وقال : زوران مانولوفيتش طلب منى زيارة الفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا وأوضحت للاعبين أن جماهير النادى محتاجة بطولة وتحدثت مع خالد الغندور كابتن الفريق أن يحدد المكافأة عند وصول النادى لنهائي الرابطة وخصمنا 10% من كل اللاعبين عقب الخروج من البطولة.



بيع مابولولو

أشار الي أنه رفض بيع مابولولو وصل له عرض ب 70 مليون جنيه من نادى أهلى طرابلس.

لفت إلى أنه نجح فى الإبقاء على القوام الأساسى للفريق مشيرا الي أنه أمر جيد

نون إلي أنه خلال 48 ساعة سيتم حسم مصير إبراهيم حسن موضحا انه يملك عروضا داخل وخارج مصر.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن سيد البلد بالنسبة لي مقام العشق

واستكمل : لم أطلب أى دعم رياضى من وزارة الشباب والرياضة ولكن اطلب الدعم فى انشاءات النادى.

وعن دعم الجهة الإدارية قال: استلمنا موافقة على دعم نادى الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة لدعم انشاءات النادى

ووجه مصيلحي رسالة الي الجماهير وقال: دعمى لنادى الاتحاد لن ينقطع سواء كنت في مجلس الإدارة أو خارجها.



وعن تعاقدات الفريق قال محمد مصيلحي: الاتحاد السكندري يحتاج لصفقتين وأحمد ياسين لاعب البنك الاهلي معروض ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

واختتم محمد مصيلحي حديثه قائلا: أطالب الجماهير بالصبر على المدير الفني واللاعبين ومتفائل بالموسم الجديد.

