بالصور .. دفعة من طلاب جامعة الطفل تزور حاسبات عين شمس

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية دفعة من طلاب جامعة الطفل، في إطار استمرار أنشطة جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، وذلك بتنسيق الدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين و منار سلطان المعيدة بالكلية.



بلغ عدد الأطفال المشاركين فى الزيارة التي استمرت على مدى يومين متتاليين، ٥٣ طفلا من جامعة الطفل.

وتم استقبال الأطفال من قبل المنظمين من كلية الحاسبات و المعلومات ثم تلا ذلك تقسيمهم إلى مجموعتين وتوزيعهم على معامل الكلية لحضور الورش العملية المقسمة إلى ثلاث فترات و ذلك لشرح المنهج المقرر من جامعة الطفل بالإضافة إلى تعريفهم بمبادئ البرمجة و الروبوتكس.



قدم التدريب عددا من المتطوعين من طلاب و خريجي الكلية المنتسبين إلى النشاطات الطلابية المختلفة.

وجدير بالذكر ‏إن هذه الفعاليات تعد استئناف للمرحلة السادسة، ‏التي بدأت أنشطتها في مطلع أغسطس الجاري وتمتد حتى آخر سبتمبر وأن ‏فريق عمل إدارة المنح والمشروعات ‏بالجامعة هو المنوط به كافه الاجراءات التنظيمية والاشرافية، ‏حيث يتولي الحفاظ علي سلامة الأطفال من خلال استلام وتسليم الأطفال بمدرج كلية العلوم ومصاحبتهم طوال فترة الفعاليات في الكليات المختلفة للعمل علي تذليل أي صعوبات تواجه منسقي الكليات بالإضافة إلى ‏متابعه كافه العمليات اللوجستية والمالية والإدارية لجامعة الطفل الممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.