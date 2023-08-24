محمد شريف يبدأ مشواره مع الخليج بمواجهة الاتفاق.. اليوم

يستهل الدولي المصري محمد شريف رحلته الاحترافية مع فريق الخليج السعودي بمواجهة الاتفاق، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب تقارير سعودية، فإن بيدرو إيمانويل، مدرب الخليج، قرر الاعتماد على محمد شريف أساسيًا في مباراة اليوم.

ويستهدف محمد شريف إثبات نفسه مبكرا مع الخليج بالتسجيل في مباراة اليوم وقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم.

وانضم محمد شريف إلى الخليج خلال الصيف الحالي، قادما من الأهلي في صفقة بيع نهائي.

واستهل الخليج الصاعد لدوري روشن مشواره في المسابقة بهزيمتين متتاليتين أمام الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف وضد أهلي جدة بنفس النتيجة.

في المقابل، حقق الاتفاق الذي يقوده أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الفوز في جولتين على حساب النصر 2-1 والحزم 2-0.