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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاصفة مفاجئة.. ماذا يحدث فى طقس اليوم ؟

طقس
طقس

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة ال طقس خاصة فى ظل التغيرات المناخية وعدم استقرار حالة الجو خلال الفترة السابقة حيث شهدت بعد المناطق سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول فى فصل الصيف .

سحب رعدية وطقس بارد

وشهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة ارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن حالة الطقس ستشهد خلال الأيام المقبلة تحسنا في درجات الحرارة وفقا للأرصاد الجوية.

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انعدام في الرؤية.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس المدينة المنورة

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طقس ساخن على أغلب الأنحاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس| فيديو


حالة الطقس اليوم 


وتوقعت الأرصاد الجوية تحسنا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليسود جو لطيف علي الأنحاء، ولكن هناك بعض المناطق التي تشهد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة .
ويبحث العديد من المواطنين عن حالة ال طقس اليوم وذلك لمعرفة درجات الحرارة حيث من المنتظر أن يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ،شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

كما أنه معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ،مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض مستوى الرؤية 


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل -المجرى الملاحى لبحيرة ناصر )نتيجة  الرمال المثارة الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية شمال السودان.

كما تتعرض مدينة أبو سمبل إلى عاصفة ترابية قوية، ورمال ورباح محملة بالأتربة، نتيجة وجود السحب الرعدية في شمال السودان.

وتتسبب الأمطار الرعدية  في إثارة الرمال والأتربة، ومحافظات جنوب مصر، دائما ما يتأثروا بالحزام المداري المناخي المتواجد في السودان.


وحذرت الأرصاد الجوية من إضطراب في حركة المياه والأمواج، على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتتأثر مرتفعات سانت كاترين بسيول خاصة بعد وجود أمطار غزيرة تضرب المملكة العربية السعودية  فى الأونه الأخيرة نتيجة التأثير بمنخفض البحر الأحمر.

ووفق الأرصاد الجوية يتميز منخفض  البحر الأحمر  بجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب و المحيط الهندي وتعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له.
 

ووفق الأرصاد الجوية تتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى  ( CB) والتى تنمو إلى ارتفاعات تصل ل ٥٠٠٠ و ٦٠٠٠ م أو أكثر  والتى تحتوى على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا والذى يتسبب فى بداية انهدام لهذه السحب من الداخل.

ويبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذه السحب وتغطى هذه السحب مسافات تقدر بالكيلومترات .

درجات الحرارة اليوم 


ووفق الأرصاد فإن طقس اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 يبلغ كما يلي 

القاهرة والوجه البحري 33 35
السواحل الشمالية 31 34
جنوب سيناء 39 42
شمال الصعيد 37 39
جنوب الصعيد 44 45

وفيما يخص طقس يوم الجمعة 25 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 33 35
السواحل الشمالية 31 34
جنوب سيناء 38 41
شمال الصعيد 36 38
جنوب الصعيد 44 45

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أمطار وزخات من البرد.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس هذه المناطق

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أمطار خفيفة مع رعدية .. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

وفيما يخص طقس يوم السبت 26 أغسطس 2023

القاهرة والوجه البحري 34 37
السواحل الشمالية 32 35
جنوب سيناء 38 41
شمال الصعيد 37 39
جنوب الصعيد 43 44

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