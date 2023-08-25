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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر كبابجي .. طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن

صدى البلد

طريقة عمل كفتة الحاتي سهلة ولكن توجد بعض اسرار الكبابجي التي لا يعرفها الكثير ولذلك اتبعي الخطوات  : 

 

المكونات:
نص كيلو لحمة مفرومة.

20 %دهون أو لحمة ضاني.

ملح.

فلفل أسود.

تفل بصلة.

معلقة كبيرة نشا.

معلقة بيكنج بودر.

خلطة مشويات.

طريقة عمل كفتة الحاتي :
يفرم البصل ويعصر جيًدا من الماء.

نأخذ مياه البصل وتترك جانبًا لحين تصبيع الكفتة، ومن الممكن بشر حبة من الطماطم علي مياه البصل لإضافة نكهة مميزة للكفتة.

ثم تتبل اللحم بملح وفلفل أسود وكيس خلطة المشويات والبيكنج بودر والنشا.

ثم تعجن جيداً حتي تنسج خيوط بيضاء.

تترك في الثلاجة نصف ساعة.

ثم تشكل عن طريق غمس الإيدي في مياه البصل و تصبيع الكفتة.

تدخل الصينية فى فرن ساخن جدًا على درجة حرارة عالية حتي تحصل على لون مميز.

نسخن فحمة وتوضع على ورق فويل في نصف صنية الكفتة و توضع معلقة زيت و تغطي الكفتة جيداً حتي تشرب كل البخار، لكي تحصلين على طعم مميز

البيكنج بودر طريقة عمل كفتة طريقة عمل كفتة الحاتي لحمة مفروم كفتة الحاتي

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