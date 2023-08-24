احذروا الخلافات.. ثنائيات الأبراج المهددة بالانفصال أواخر 2023| فيديو

يفصلنا أشهر قليلة على ختام عام ٢٠٢٣، ويهتم الكثير بمتابعة علم الفلك والأبراج، خاصةً في موضوعات تتعلق بالارتباط والعاطفة.

وكشفت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، تفاصيل جديدة خلال ما يفصلنا عن نهاية العام.

أبراج مهددة بالانفصال

وقالت هالة حافظ، هناك علاقات عليها الحذر من الخلافات والضغوط، التي قد تقودها الى الانفصال.

الحمل والعذراء وذلك لوقوع زحل في تراجع مع مواليد البرجين، والذي يهدد الاستقرار العاطفي، ويتسبب في اختلاق المشكلات.

الحمل والجدي مواقع بلوتو وزحل يشكلوا خطورة على مواليد هذين البرجين، مما يقودهم للندية وعدم تحمل الخلافات، والانتهاء من العلاقات.

الجدي والجوزاء مشاكل تقود إلي الهروب من العلاقة، وعدم الاستقرار والحفاظ على الود.

الحوت والثور خاصةً اصحاب العشرية الأولى علاقة مهددة بالانفصال، لتأثير الأمور المالية على الجانب العاطفي.

الأسد والعقرب ندية وانكشاف لأمور مستترة تقود إلي إنهاء العلاقات، وأسرار تفاجئ الشريك.