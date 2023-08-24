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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذروا الخلافات.. ثنائيات الأبراج المهددة بالانفصال أواخر 2023| فيديو

صدى البلد

يفصلنا أشهر قليلة على ختام عام ٢٠٢٣، ويهتم الكثير بمتابعة علم الفلك والأبراج، خاصةً في موضوعات تتعلق بالارتباط والعاطفة. 

وكشفت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، تفاصيل جديدة خلال ما يفصلنا عن نهاية العام.

أبراج مهددة بالانفصال

وقالت هالة حافظ، هناك علاقات عليها الحذر من الخلافات والضغوط، التي قد تقودها الى الانفصال. 

الحمل والعذراء وذلك لوقوع زحل في تراجع مع مواليد البرجين، والذي يهدد الاستقرار العاطفي، ويتسبب في اختلاق المشكلات.  

الحمل والجدي مواقع بلوتو وزحل يشكلوا خطورة على مواليد هذين البرجين، مما يقودهم للندية وعدم تحمل الخلافات، والانتهاء من العلاقات.

 الجدي والجوزاء مشاكل تقود إلي الهروب من العلاقة، وعدم الاستقرار والحفاظ على الود.

الحوت والثور خاصةً اصحاب العشرية الأولى علاقة مهددة بالانفصال، لتأثير الأمور المالية على الجانب العاطفي.

الأسد والعقرب ندية وانكشاف لأمور مستترة تقود إلي إنهاء العلاقات، وأسرار تفاجئ الشريك. 

الأبراج الانفصال العذراء العاطفة هالة حافظ عام ٢٠٢٣ والجدي علم الفلك الجوزاء

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