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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز المنيا الجديدة: سنتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد سارقي الصفحة الرسمية

صدى البلد

 

اكد خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن سرقة الصفحة الرسمية للجهاز على صفحات السوشيال ميديا فيس بوك تمت من أشخاص غير معلومين.

وأضاف فى تصريحات خاصة ان الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الفاعلين ببلاغ رسمي لمباحث الإنترنت.

وكانت تعرضت الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى السرقة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة من خلال شخص أجنبي، قام بتغيير صورة الصفحة الشخصية للجهاز ونشر صور ومقاطع فيديو مخلة، بعد دقائق من اختراق الصفحة. 
 

الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي الساعات القليلة الماضية السوشيال ميديا المنيا الجديدة تصريحات خاصة

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