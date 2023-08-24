أنشيلوتي يغلق باب ريال مدريد في وجه مبابي

أنهى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حول إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو:" استبعد التعاقد مع أي لاعب خلال الصيف الحالي.

وعن مواجهة سيلتا فيجو، أجاب:" ستكون مباراة خاصة لأنها الذكرى المئوية لناديهم، كلنا حماسة ونتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراتنا في المسابقة. الفريق بحالة جيدة، لعب سيلتا مباراة جيدة ضد ريال سوسيداد".

وأشار:" كيبا سيكون حارسنا في مباراة الغد".