عميد كلية أصول الدين الأسبق: وزارة الأوقاف المصرية في صدارة نظيراتها عالميا

أكد عميد كلية أصول الدين الأسبق بكر زكي عوض، أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسع دائرة الاهتمام بالدعوة من المحلية إلى العالمية ونجح في جعل وزارة الأوقاف المصرية في صدارة وزارات الأوقاف عالميًّا.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الأوقاف محمد مختار جمعة لعمداء مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار إلى حرص وزير الأوقاف على أن يكون التدريب عالميًّا وليس محليًّا فقط، بالإضافة إلى تنويع مصادر توصيل الدعوة، حيث كانت الدعوة مقتصرة على الخطب وبعض الندوات، والآن توسعت وسائل إيصال الدعوة من خلال الخطب والندوات المتعددة والمسابقات والحركة العلمية غير مسبوقة النشأة في مصر .



وأوضح أن الأوقاف أحيت الحركة العلمية حتى في المنازل، لافتا تحلي الوزير بالشجاعة الأدبية حينما حث على الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كرد فعل للإساءة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الخارج، بالإضافة إلى تنوع مصادر الاستعانة بكل الجامعات وعدم الاقتصار على جامعة الأزهر، وكذلك التنويع في اختيار موضوعات خطب الجمعة باختيار الموضوعات التي تساعد في النهوض بالأمة.

