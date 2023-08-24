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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يستطيع المشي.. ترامب يستبعد خوض بايدن الانتخابات بسبب حالته العقلية والبدنية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، إن الرئيس جو بايدن، قد لا يتمكن من الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل بسبب حالته العقلية والبدنية السيئة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحفي “فوكس نيوز” السابق تاكر كارلسون، ”جو بايدن المحتال سيء للغاية، إنه أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا. لا أعتقد أنه سيصل إلى الانتخابات، لكنك تعلم أنك لا تعرف أبدا”.

وطلب كارلسون توضيحا عما إذا كان ترامب يعتقد أن بايدن البالغ من العمر 80 عاما سيصل إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر 2024.

وأضاف: “حسنا، أعتقد أنه أسوأ عقليا مما هو عليه جسديا، وجسديا ليس بالضبط رياضيا ثلاثيا أو أي نوع من الرياضيين”.

وتابع: “تنظر إليه، لا يستطيع المشي إلى المروحية. يمشي ولا يستطيع رفع قدميه عن العشب. أنت تعرف أنها بوصتان فقط في البيت الأبيض ، أليس كذلك؟ هذا ليس كثيرا، لكنك تشاهده ويبدو أنه يمشي على أعواد الأسنان”.

كان لدى المرشح الجمهوري للرئاسة أيضا بعض الكلمات ليقولها عن صور بايدن وهو يقضي إجازته في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير، والتي شاركها فريقه في أوائل أغسطس.

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وقال: “تراه على الشاطئ حيث لا يستطيع رفع كرسي. أنت تعلم أن هذه الكراسي من المفترض أن تكون خفيفة، أليس كذلك؟ إنهم مثل أوقيتين ... لا يمكنه رفع الكرسي، لا يمكنه المشي إلى الكرسي”.

واضاف: “إنهم يحبون صوره على الشاطئ. أعتقد أنه يبدو فظيعا على الشاطي”.

كما أشار ترامب إلى أن “الشاطئ لا يمثل ما يفترض أن يفعله الرئيس. من المفترض أن يعمل”.

بايدن ترامب الرئيس الأمريكي

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