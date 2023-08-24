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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحسين والصحابة والقنائي الأبرز.. الأوقاف تدرج عدة مساجد شهيرة ضمن الفئة أ

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

انتهجت وزارة الأوقاف، مؤخراً خريطة لاعتماد عدد من المساجد ضمن ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي، حيث أصدرت 3 فئات ضمن “أ، ب وج”، وفيما يلي نرصد لماذا قررت الأوقاف تصنيف عدد من المساجد ضمن الفئة أ ومعايير اختيارها.

الأوقاف تدرج عدد من المساجد ضمن الفئة أ (القصة الكاملة)

في البداية، كشف الدكتور محمد نصار ، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، عن تقسيم المساجد إلى ثلاثة فئات (أ ،ب ، ج)، موضحا أن الفئة أ هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، والفئة ب ، هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89% ، والفئة ج من 75% إلى 80%.

وقال نصار في تصريحات له، إن النبي الكريم في الهجرة النبوية ، أول ما فعله في المدينة ، بنى مسجده الشريف، وكان النبي أول من طبق معايير الجودة للمساجد، فانطلق النبي بمسجده انطلاقات رائعة ، فأدى المسجد دوره المنوط به كما أراده رسول الله.

وتابع: لذلك نزل قول الله تعالى (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا)، مشدداً أنه من هذا السرد، انطلقت وزارة الأوقاف، انطلاقة شرعية ، لإيمانها أن المساجد والدعوة تحتاج إلى إتقان، منوها أن الوزارة أعلنت عن حصول مسجد الحسين ومسجد الصحابة، على شهادة الجودة من الفئة أ.

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أبرزها الحسين والصحابة

فيما اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بنهاية يوليو الماضي، عشرة مساجد جديدة حصلت على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 12) مسجدًا ، وذلك على النحو التالي : 
1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.
2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي  - التجمع الخامس.
3. القاهرة - مسجد المهند  - التجمع الخامس.
4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.
5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.
6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة  - شرم الشيخ.
7. جنوب سيناء - مسجد الروضة  - الطور.
8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.
9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.
10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.
11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.
12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة.

8 مساجد جديدة تحصل على ضمان الجودة في المجال الدعوي الفئة أ

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثمانية مساجد جديدة بمحافظات مختلفة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي؛ ليصبح إجمالي ما تم اعتماده ( 21 ) مسجدًا حتى تاريخه .

جاء الأمر بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وذلك على النحو التالي : 

1. التوبة بدمنهور  - البحيرة - الفئة (أ)
2. عبد المجيد قادوس- المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)
3. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)
4. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد  - الفئة (أ)
5. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)
6. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)
7. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)
8. الفتح - الاستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)

فيما اعتمد وزير الأوقاف، الثلاثاء الماضي، خمسة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 26 ) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ ).

وجاءت أسماء المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، على النحو التالي : 
1. السويس - مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب - الفئة (أ).
2. سوهاج - مسجد العارف بالله- مدينة سوهاج - الفئة (أ).
3. شمال سيناء - مسجد النصر - مدينة العريش - الفئة (أ).
4. كفر الشيخ - مسجد سيدي فتح الله - بلطيم - الفئة (أ).
5. مطروح - مسجد بلال بن رباح - مدينة مطروح - الفئة (أ).

وهذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

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