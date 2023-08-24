منها حل أزمة الدولار.. 5 فوائد تعود على مصر من الانضمام لمجموعة البريكس

يعتبر انضمام مصر لمجموعة البريكس واحدا من الأحداث التي تصدرت المشهد الاقتصادي في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة أنه واحد من الأخبار الهامة بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ أن مجموعة البريكس واحدة من أهم التحالفات الاقتصادية الموجودة على الساحة العالمية في الوقت الراهن.

خبير اقتصادي يتحدث عن فوائد انضمام مصر لمجموعة البريكس

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول الفوائد التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس خلال الفترة المقبلة، حيث تحدث الدكتور هاني حافظ، الخبير الاقتصادي، قائلا إن تجمع البريكس يشمل الأحرف الأولى للدول الخمس، البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، وبعد إعلان انضمام كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين، تحول اسم التحالف إلى بريكس بلس.

وأضاف "حافظ"، خلال تصريحاته، أن تحالف البريكس يمثل أهمية اقتصادية منها 31% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة العالمية، و26% من مساحة العالم، و40% من سكان العالم، والتجمع ينتج أكثر من ثلث إنتاج العالم من الحبوب والغلال، وهذه نقطة هامة، لتنفيذ ما يسمى بتنوع سلاسل الإمداد.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أهمية دخول مصر كعضو دائم في تجمع البريكس، وهي أن مصر دخلت ضمن تكتل اقتصادي عالمي مهم، تستطيع من خلاله العمل على تنوع سلاسل الإمداد خاصة من السلع الأساسية والاستراتيجية، والتي تمس بشكل مباشر الأمن الغذائي المصري، كما أنها ستعمل ما يسمى تنوع احتياطي العملات الأجنبية، وعدم الاعتماد كليا على عملة واحدة، وسيتم استخدام العملات المحلية بين دول الأعضاء في تجمع البريكس لحين الاتفاق على عملة موحدة فيما بعد.

وأردف: "لو أنا كنت بجيب بعملة معينة كان فيها عجز وتحديات في توفيرها، بالإضافة إني كنت بجيب من أسواق تكاليف الإنتاج فيها غالية فبيأثر على أسعارها عندي، كل ده هيتم حله، من خلال ما يسمى مجابهة المخاطر المحتملة، وهو الموجود على السوق العالمي".

واستكمل، أن مصر من خلال انضمامها لمجموعة البريكس تستطيع فتح أسواق اقتصادية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ أن مصر تعتبر محورا هاما جدا في الشرق الأوسط، حيث إن مصر لديها بنية تحتية قوية تستطيع من خلالها أن تكون ممر التجارة العالمية ومنها مجموعة البريكس.

ولفت إلى أن انضمام كل من السعودية والإمارات يعزز من قوة تجمع البريكس، ويعزز من الرؤية العربية في تنوع مصادرها وإعادة هيكلتها الاقتصادية ومجابهة التحديات الموجودة.