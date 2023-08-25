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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا ثلاثية.. أوبو تعتز إطلاق منافس جديد لهواتف سامسونج هذا الشهر

Find N3 Flip
Find N3 Flip

أكدت شركة أوبو Oppo، على خطتها لإقامة حدثا جديدا في 29 من أغسطس الجاري، ساعلن من خلاله عن إطلاق إصدار الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي تحت اسم Find N3 Flip، جنبا إلى جنب الإعلان عن الساعة الذكية Oppo Watch 4 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو المرتقب Find N3 Flip، بتصميم صدفي قابل للطي مع شاشة العمودية، ولكنه سيكون أول هاتف صدفي يجلب كاميرا خلفية ثلاثية في هذا القطاع، وذلك بالإضافة إلى وضع العدسات الثلاث في جزيزة كاميرا كبيرة دائرية الشكل.

 

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كما يكشف الإعلان التشويقي عن علامة Hasselblad التجارية على وحدة الكاميرا الخلفية، من جانب أخر سيشهد حدث أوبو القادم الكشف عن الساعة الذكية Oppo Watch 4 Pro.

Oppo Watch 4 Pro

ويستعرض الإعلان التشويقي الجهاز القابل للارتداء بتصميم أنيق مع شاشة منحنية قليلا وخيارين للألوان، وتتميز ساعة Watch 4 Pro الذكية بتصميم مستطيل في الشاشة، كما يأتي إطار الساعة بألوان الرمادي والأسود، وتظهر سوارة المعصم بتصميم من المطاط وأيضاً تصميم جلدي.

ولم تقدم أوبو المزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتفها الصدفي القابل للطي Find N3 Flip، إلا أن الإعلان التشويقي يكشف عن وجود قارئي لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي للجهاز.

Find N3 Flip

أوبو تنافس سامسونج

ويشار إلى أن شركة أوبو تنافس بسلسلة هواتفها القابلة للطي بشكل صدفي Find N Flip، هواتف شركة سامسونج الرائدة في هذا القطاع Galaxy Z Flip، وخلال شهر فبراير الماضي أطلقت طراز Find N2 Flip إلى الأسواق العالمية، كمنافس لأجهزة جلاكسي فيلب ولكن مع شاشة خارجية أكبر.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Find N2 Flip شاشة داخلية مرنة من نوع AMOLED، بدقة FULL HD +، يبلغ قياسها عند فتح الهاتف 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 3.26 بوصة، وتعمل بدقة 720 × 382 بكسل، تستخدم لعرض الإشعارات والهاتف مقفل كما يمكن أن تستخدم بمثابة عدسة للكاميرا الخلفية.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Find N2 Flip، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9000+، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم هاتف Find N2 Flip، بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقدرة 44 وات، ويبلغ سعر الهاتف حوالى 1099 يورو (أي ما يعادل 35800 جنيه مصري).

أوبو OPPO Find N3 Flip Oppo Watch 4 Pro هاتف Find N2 Flip

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