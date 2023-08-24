تدفق 200 ألف مهاجر لأمريكا بسبب برنامج بايدن.. والقضاء يتحرك لإغلاق الباب

يواجه برنامج إدارة بايدن الذي سمح لأكثر من 200 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية وهايتي بدخول الولايات المتحدة في غضون 10 أشهر اختبارا قانونيا رئيسيا هذا الأسبوع حيث يراجع قاض فيدرالي في تكساس شرعيته.

يبدأ قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية درو تيبتون محاكمة قضائية، اليوم الخميس، في دعوى قضائية من تكساس وولايات أخرى يقودها الجمهوريون تسعى إلى إغلاق سياسة رعاية المهاجرين، والتي تسمح لما يصل إلى 30 ألف من الكوبيين والهايتيين والنيكاراجويين والفنزويليين بدخول الولايات المتحدة كل شهر والتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل.

تطلب الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري من القاضي إصدار أمر قضائي يحظر على الحكومة تنفيذ أو سن أي جزء من البرنامج على الصعيد الوطني.

ستحدد نتيجة الدعوى مصير عنصر رئيسي في استراتيجية إدارة الحدود لإدارة بايدن، والتي تجمع بين البرامج التي تسمح لبعض المهاجرين بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني إذا انتظروا أن يتم فحصهم بقواعد لجوء أكثر صرامة لأولئك الذين يعبرون إلى البلاد بشكل غير قانوني.

“اعتبارا من 22 أغسطس، قام المسؤولون الأمريكيون في المطارات بمعالجة 200،279 مهاجرا في إطار مبادرة الكفالة، مما سمح لهم بالعيش والعمل في البلاد بشكل قانوني لمدة عامين من خلال قانون الهجرة المعروف باسم الإفراج المشروط”، وفقا لبيانات حكومية داخلية حصلت عليها شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية.

وتظهر الإحصاءات، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، أن 67,926 من هايتي و 58,918 من فنزويلا و 43,149 من كوبا و 30,736 من نيكاراجوا قد دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة.