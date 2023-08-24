السجيني: التراخيص ليست متوقفة في القرى ولها اشتراطات جديدة بالمدن

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التراخيص في مصر ليست متوقفة في القرى، ولكن لها اشتراطات جديدة في المدن، مشيرا إلى أن النمو السكاني السبب في تباطؤ التنمية.

وقال أحمد السجبني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القيادة السياسية كانت جادة في الحد من ارتفاعات المباني، والتي كانت موجودة ومنتشرة.

غير مرضي للشارع

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما تفعله الدولة في مواجهة المخالفات جيد، ولكنه في نفس الوقت غير مرضي للشارع والمواطن.