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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفعل فاعل أم حادث.. مصطفى بكري يضع سيناريوهات تحطم طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تحطم طائرة قائد فاجنر ترك العديد من التساؤلات، مشيرا إلى أنه لا أحد يتوقع أن العملية بفعل فاعل، أم أن سقوط الطائرة قضاء وقدر.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد، أن هناك سيناريو تمهد له الصحافة الأمريكية والغربية والرئيس الأوكراني، أن هناك محاولة تمرد قام بها رئيس شركة فاجنر، ولكنه توقف قبل 40 كم من موسكو.

 

وتابع مصطفى بكري، أن قائد فاجنر أتهم بشكل غير مباشر بالخيانة، وصحافة الغرب أكدت أن بوتين لا يتسامح مع الخيانة، وتم إدخال مواد متفجرة في الطائرة.

 

ستكشف الحقيقة الكاملة.

وأضاف مقدم برنامج “حقائق وأسرار” أنه لا أحد يستطيع الجزم بالسبب الذي أدى للحادث، والتحقيقات التي تجرى الآن ستكشف الحقيقة الكاملة.

مصطفى بكري قائد فاجنر تحطم طائرة بوتين موسكو

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