شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة رنلي رنه

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " رنلي رنه"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.



وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, الأغنية من كلمات محمد غريب الحان محمد غريب وتوزيع حازم رأفت مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

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يذكر أحدث اعمال شاهيناز برنامج بنت أصول واغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان و اغنية قلبي بيدلع

ويقول مطلع الأغنية

رنلي رنه حنلي حنه بلاش تبعد قربك جنه انا بحبك وأتمني قربك خلني جنبك بيك أتهني

شاهيناز تتعرض لحادث سير

وكشفت المطربة شاهينازعن تعرضها لحادث سير ، حيث نشرت مجموعة من الصور لسيارتها .

وعلقت شاهيناز على الصور:" قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله".

أحدث أغاني شاهيناز

وطرحت النجمة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "قلبي بيدلع" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق الأغاني “أنغامي”، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وذلك قبل طرحها على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية قلبي بيدلع من كلمات فيصل همامي والحان وتوزيع آدم حسين .

ويقول مطلع الأغنية:

الليله أنا قلبي عيدو

علشان وياه حبيبه

قلبي اللي م الشوق انكوى ياما جرالو

الليله أنا قلبي بيدلع

بعد ماكان م الشوق هيولع