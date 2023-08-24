رئيس الأوبرا: الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عرسا فنيا

أكد رئيس دار الأوبرا، خالد داغر، أن الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تمثل مناسبة مميزة لدار الأوبرا المصرية. وصرح قائلاً: "تعتبر هذه الدورة عرسًا لدار الأوبرا المصرية، حيث ينتظر جميع القائمين على الحفل هذه المحطة ليتقابلوا مع جمهور محب ومتفاعل، وتكون فرحتهم وسعادتهم في تلك الأوقات هي مصدر الإلهام لنا جميعًا".

وأضاف داغر خلال مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن مهرجان القلعة يعتبر عيدًا ينتظرونه بفارغ الصبر، وهو مناسبة تعبّر عن البهجة والسرور.

وأشاد بتغطية قناة الحياة للمهرجان، مُعربًا عن امتنانه لذلك، ومؤكدًا أن تلك التغطية ساهمت في توسيع نطاق الجمهور وجعل المهرجان يصل إلى ملايين المشاهدين، وهذا بالتأكيد سيُحقق تأثيرًا كبيرًا.

وأكمل: "تترقب كل مصر والدول العربية بفارغ الصبر مهرجان القلعة، وهناك منافسة بين الفنانين لتقديم فقراتهم في المهرجان، ولهذا السبب، تأتي دور الشركة المتحدة في تحقيق هذا الانتشار"، مشيرا أن الحفلات والمهرجانات إذا لم تتوفر لها منصة إعلامية قوية، قد تبقى أعمالًا جيدة لكن لا يتسنى للجمهور مشاهدتها.

وأكد أهمية نقل الحفلات والمهرجانات عبر وسائل الإعلام لجذب انتباه جمهور عريض من جميع أنحاء العالم.