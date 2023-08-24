محمد علي جابين يبدع في أنشودة قمر .. فيديو خاص

وجه الشيخ محمد علي جابين المبتهل بالإذاعة والتلفزيون نصيحة لكل المبتهلين وللشباب أن يستمعوا كثيرا للقدامى، والسمع من المدارس القديمة، لأن المدرسة الكبيرة بحر يغترف منه المبتهل ما يشاء حتى يروي نفسه من هذا العلم، ويكون هناك مخزون نغمي لكل العمالقة الكبار من المبتهلين ، مضيفا: كان الشيخ عمران دائما يدندن في كل وقت ، حالة الإنشاد دايما كانت مصاحباه، وضرورة معرفة المقامات وفروعها وأنواعها.

وقال جابين خلال حديثه لـ صدى البلد: بيئة الحجاز تختلف عن مصر في مدرسة وفن الابتهال، المدرسة المصرية متفرعة ومتنوعة بتنوع البيئات ، والمدرسة المصرية في الابتهال أبدعها الشيخ علي محمود وتبعها تلامذته الشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران، والشيخ سيد النقشبندي ونصر الدين طوبار" .



وأشار إلى أن المدرسة المصرية هي الأم التي نهلت منها كل المدارس، وهناك المدرسة الحجازية ويغلب عليها طابع مقام الحجاز، والابتهال هناك يطلق عليه مجس وكنت صغير في المملكة أذهب للأفراح وأقول هذا المجس.

ونوه بأن المنشد حامل للقيم والأخلاق الحسنة من خلال ما يقدمه من فنه مشيرا إلى أن هذا الفن في تطور عبر العصور .

