بعد ضم مساعدين أجانب لكولر.. بركات يكشف حقيقة تقليص صلاحيات قمصان

أوضح محمد بركات، دور الأرجنتيني كارلوس بيرنجر المدرب المساعد الجديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي انضم حديثاً للفريق الأحمر.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن بيرنجر ليس غريباً على كولر لأنه عمل معه مساعداً من قبل مرتين الأولى في جراسهوبرز عام 2003 والثانية مع بازل في الفترة بين 2018 إلى 2020.



وأشار إلى أن بيرنجر سيتخصص بشكل كبير في تطوير المواهب الصاعدة لأن مسيرته شملت عدة تجارب ناجحة له في هذا المجال بجانب عمله كمساعد ودوره في تحليل الأداء.



وأكد أنه لا يوجد أي تقليص لصلاحيات المدرب المساعد سامي قمصان بعد قدوم بيرنجر موضحاً أن كولر يعتمد على قمصان في أدوار مهمة داخل الفريق.