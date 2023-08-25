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رئيس التحرير
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رياضة

سليمان: الشناوي سيتخطى أرقام الحضري حال استمراره مع الأهلي الأربعة أعوام القادمة

صدى البلد

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي قادر على تحقيق إنجازات جديدة مع القلعة الحمراء في السنوات القادمة.

وقال طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب حالياً عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي سيتخطى أرقام الحضري حال استمراره مع الأهلي الأربع أعوام القادمة".

وأضاف طارق سليمان: " كنت سبب رئيسي في انتقال محمد الشناوي للأهلي في وقت من الأوقات والحارس أثبت جدراته بارتداء الفانلة الحمراء ".

إسلام صادق الأهلى الفانلة الحمراء المقاولون العرب النادي الأهلي

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