تونس وفرنسا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التربية والتعليم

أكد وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري الحرص على تعميق علاقات التعاون مع فرنسا عبر إبرام اتفاقيات شراكة في المجال التربوي وضرورة عقد جلسات متابعة مشتركة بصفة دورية للتّسريع بإنجاز مشاريع تربوية من شأنها تجويد الخدمات للمدرس والتلميذ.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليلة في مقرّ وزارة التربية مع ممثلين عن المعهد الفرنسي بتونس وخُصّص الاجتماع لدعم التعاون مع الجانب الفرنسي في المجال التربوي وخاصة من خلال متابعة نشاط البعثة التربوية بباريس والحرص على الاعتناء والإحاطة بأبناء الجالية وترغيبهم في دراسة اللغة العربية ومد جسور التواصل مع تونس وزيادة تنشيط الحياة المدرسية عبر تبادل الزيارات والوفود بين البلدين الصديقين ودفع التواصل بين البعثة التربوية والجامعية والمعهد الفرنسي بتونس.



وأكد الوزير ضرورة التّنسيق بين كل المؤسسات المعنية وإطارات الوزارة مع الجانب الفرنسي لإنجاز مشروع المدرسة التونسية بباريس، مثمنا علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وفرنسا.

من جانبهم، عبر ممثلو المعهد الفرنسي بتونس عن استعدادهم التام لمزيد من تطوير العلاقات في المجال التربوي والثقافي لدى النشء.