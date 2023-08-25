تنمية وزيادة تبادل تجاري.. البهواشي يكشف مكاسب مصر من انضمامها للبريكس| فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي ، إن "البريكس" هو تجمع اقتصادي ناشئ خطى خطوات سريعة جدا في عشر سنوات ، واصبح يمثل ربع الناتج الإجمالي للعالم كله.

وتابع "البهواشي"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الصادرات السلعية لهذا التجمع وصلت لخمس الصادرات العالمية ، موضحا أن هذا التكتل يسعى لزيادة القوى الشرائية والتبادل التجاري للدول المشاركة .

وأردف ، أن الازمات العالمية أصبحت تمثل أزمة هيمنة الدولار ، وارتفاع سعره ، مؤكدا :" مصر هتفيد وهتستفاد من انضمامها للبريكس".

وأشار إلى أن انضمام مصر للبريكس يساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية ، وحركة التنمية ، واللجوء بالعملة المحلية بعيدا عن الدولار ، فضلا أن كل دولة مشاركة لها ميزة نسبية عن الاخرى.