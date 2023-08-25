برفقة مصر.. وزير خارجية الإماراتي يعلق على انضمام بلاده لـ البريكس

توجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ،اليوم الجمعة، بالشكر إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة في بريكس على انضمام الإمارات إلى المجموعة.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن انضمام الإمارات إلى بريكس يجسد نهج الشراكة وروح الصداقة الراسخة لدى المجموعة.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن انضمام بلاده إلى بريكس يشكل جزءا من أولويات الإمارات في تعزيز الحوار من خلال منصات فاعلة تمثل اقتصاديات الدول النامية والناشئة.

ولفت وزير الخارجية الإماراتي إلى أن دولة الإمارات تؤكد باستمرار على أهمية التعددية في دعم السلام والأمن والتنمية عالميا.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الخميس، أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس.

وقال رئيس جنوب أفريقيا أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل ٢٠٢٤.