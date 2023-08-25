خطوة مهمة.. عبدالله المغازي يعلق على انضمام مصر لمجموعة البريكس

علق عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق، على انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، قائلا: مجموعة البريكس تكونت من 4 دول أساسية، وهم البرازيل وروسيا والصين والهند.



وأضاف عبدالله المغازي، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أعضاء مجموعة البريكس الأساسيين يمثلون ثلث العالم من الناحيه السكانية ولهم القدر الأكبر من الاقتصاد حول العالم، منوها بأن انضمام مصر لتلك المجموعة خطوة مهمة للغاية وستمثل نقلة.

وأكمل: البريكس مجموعة اقتصادية، ولكن لها أسلوب راقي، وتراعي الدول النامية واحتياجاتها.



واسترسل: أشيد بتعامل الدولة المصرية ورغبتها في الانضمام إلى البريكس، ولكن هذا الانضمام لن يعمل على حل أزمة الدولار.