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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4000 جنيه شهريا.. فرص عمل مش هتتكرر| الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص في سوق العمل.


وظائف وزاره العمل 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة العمل، للشباب ولذوي الهمم، بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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فرص عمل للمعلمين والإداريين | رابط وشروط وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقنية

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رواتب من 4 آلاف جنيه.. 40 فرصة عمل للفتيات بالغربية وهذا رابط التقديم

وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة العمل رواتب تبدء من 4 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات.

تخصصات فرص عمل وزارة العمل

وتضمنت فرص عمل وزارة العمل مجموعة متنوعة من التخصصات والوظائف حيث شملت 40 فرصة عمل للفتيات بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الغربية، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، للعمل على وظيفة ( منسقة ميدانية ) بفرعى مدينة طنطا والمحلة الكبرى.

شروط وظائف وزارة العمل

 

-  التقديم متاح لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

- يشترط أن يكون سن المتقدم لشغل وظائف وزاره العمل  من سن 18 إلى 35 سنة.

- الرواتب تبدأ من 4000 جنيه.

- تشمل تأمين صحى واجتماعي ووثيقة تأمين على الحياة.

خطوات التقديم للوظائف


ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم  على وظائف وزاره العمل التوجه إلي فروع المؤسسة، بمدينة طنطا وعنوانه محطة المعرض ناصية شارع الرفاعي أعلى معرض البزار للسيارات يومي الإثنين والخميس 4 و9 سبتمبر المقبل من الساعة 10 صباحًا ، وفرع المحلة: 10 شارع خضر متفرع من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة أعلى ماركت كازيون يومى الثلاثاء والاربعاء 5 و6 سبتمبر من الساعة 10 صباحًا.

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برواتب 9000 جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة| قدم الآن

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وظائف خالية للمعلمين في المدارس الوطنية للعلوم التقنية |سجل عبر هذا الرابط


كما يمكن للراغبين في الحصول على فرص العمل التقديم عبر الموقع الالكتروني أو الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01287883331 – 01097233334.

وتأتي فرص عمل وزارة العمل من أجل إيجاد وظائف للشباب تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها فضلا عن القضاء على البطالة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

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