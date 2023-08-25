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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"مو" ليس للبيع| محمد صلاح يشعل حربا كروية.. ومدرب ليفربول يهاجم الدوري السعودي: "أموال مجنونة"

محمد صلاح
محمد صلاح

انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.. ينتظر مشجعي "مو صلاح" حول العالم صحة قرار انتقال الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، إلي الدوري السعودي وما إذا سوف ينتقل محمد صلاح إلي فريق اتحاد جدة أم سيظل مع فريق ليفربول.

ووسط العديد من الأنباء والمفاوضات بين نادي ليفربول الانجليزي ونادي اتحاد جدة السعودي، خرج يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن صمته ليتحدث عن انفاق الأندية السعودية في الانتقالات.

 

يورجن كلوب يفتح النار علي الدوري السعودي

وقال مدرب ليفربول الانجليزي، في تصاريح له: "الأمر ليس رائعًا بالنسبة لنا هذا واضح، إذا أردنا ضم لاعبًا من ويجان على سبيل المثال فنذهب إليهم وندفع الثمن، نفس الشيء في الدوري الألماني وإلى آخره".

وتابع يورجن كلوب: "الآن هناك مستوى تالي وهو ليس رائعًا، ولكن هذا جزء من العمل، لست واثقًا من قدرتنا على تغيير ذلك، ما يجعل من المستحيل التعامل مع السوق السعودية هو إغلاق فترة الانتقالات لدينا وبقائها مفتوحة لديهم، ثم نلعب حتى الأول من يناير بالفريق المتاح، هذه هي المشكلة".

 

أموال مجنونة

واضاف كلوب: "أتذكر شيئًا حدث مثل ذلك في روسيا قبل فترة طويلة لكنه لم يكن بتلك الأموال المجنونة، إنه أمر جديد ومليء بالتحديات، متأكد أن فيفا يمكنه تغيير موعد إغلاق سوق بنقرة إصبع، لكنني لست واثقا من رغبة فيفا في حدوث ذلك".

 

موقف كلوب من رحيل صلاح

وكشف يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، موقفه من رحيل النجم المصري محمد صلاحلاعب الفريق، إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ليس لدينا عرض لانضمام محمد صلاح إلى اتحادة جدة، صلاح لاعب في ليفربول وكل الأشياء التي نقوم بها ضرورية".

وأضاف: "إذا كان هناك شيء، فالإجابة ستكون لا، مو لليس للبيع، ومحمد صلاح ملتزم بنسبة 100% مع ليفربول، لا يوجد ما يمكن الحديث عنه، إنه لاعبنا، لذا لا يوجد ما يمكن قوله حقًا".

 

ليفربول يهدد السعوديين

وفي رسالة نارية واضحة ومحددة، نشرت صحيفة تيليجراف البريطانية رسالة تهديد إلي السعوديين بسبب أنباء انتقال الفرعون المصري محمد صلاح إلي الدوري السعودي من أبواب نادي اتحاد جدة.

وكتبت صحيفة تيليجراف البريطانية رسالة تحذيرية إلي السعوديين علي غلاف الصحيفة، وكتبت تيليجراف البريطانية: "لا لذهاب مو.. ليفربول يحذر السعوديين صلاح ليس للبيع".

 

مو صلاح يضع شرطه للانتقال

أفادت صحيفة الميدان السعودية، بأن وكيل اللاعب محمد صلاح، الكولومبي رامي عباس، وضع شرطًا جديدًا أمام إدارة اتحاد جدة، يفيد بأن محمد صلاح يجب أن يُعتبر أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، وأن يحصل على مزايا استثنائية تتفوق على تلك التي منحها نادي الهلال حديثًا للاعب نيمار.

 

عرض اتحاد جدة خيالي

كانت شبكة بي إن سبورتس أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي. 
 وبحسب شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن اتحاد جدة مصمم على التعاقد مع محمد صلاح، رغم نفى وكيله رامي عباس شائعات رحيله عن ليفربول.
 وأضافت أن اتحاد جدة رصد 300 مليون يورو لضم محمد صلاح، منها 100 مليون يورو لنادي ليفربول للموافقة على رحيل نجمه المصري، بينما يحصل صلاح على 200 مليون يورو خلال 3 مواسم.

وفي حال إتمام الصفقة سيتخطى راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة طوال عقده 6.7 مليار جنيه مصري.

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