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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

فرج عامر
فرج عامر

فتح فرج عامر رئيس نادي سموحة النار على إدارة النادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب ضياع أموال بيع عبد الكبير الوادي.

وكتب فرج عامر :"مفاجأة خطيرة في قضية قيمة بيع عبد الكبير الوادي وعدم دخول ١٦ مليون جنيه خزينة نادي سموحة، أعلن نادي فيوتشر انه حصل علي مخالصة مالية من ملاك النادي السابقين بانه ليس عليهم مديونية لاحد ، اين فلوس عبد الكبير الوادي؟ اطالب بفتح تحقيق فوري واتخاذ خطوات حاسمة من  تسبب في ضياع هذه المبالغ من مجلس الادارة السابق ؟".

ويذكر أنه قد علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أخطاء حكم مباراة سموحة وفيوتشر ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم موسم 2022 - 2023.

وكتب رئيس نادى سموحة عبر فيسبوك: "حكم مباراة سموحة وفيوتشر تغاضي عن الانذار الثاني والطرد للاعب عبد الكبير الوادي ، عسي ان يكون ذلك خيرا".

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 34 نقطة، فيما يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة.

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