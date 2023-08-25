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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انفراجة في الزمالك.. ميدو يزف بشرى لجماهير القلعة البيضاء

ميدو
ميدو

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عدة رسائل لجماهير القلعة البيضاء، قبل بداية الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكتب ميدو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "جماهير الزمالك العظيمة، احذروا حرب اللجان، نحن في وقت صعب يحتاج إلى تظافر الجميع".

وأضاف: "النادي بخير، وإن شاء الله قطاع الناشئين سيسافر يوم الإثنين المقبل لإقامة معسكر في الإسماعيلية، ويوم الثلاثاء هناك مباريات ودية مع الدراويش".

وأكمل: "أوسوريو "المدير الفني للفريق الأول" عقد جلسة مع اللاعبين الكبار أمس وسيتم صرف راتبه بالكامل يوم الأحد إن شاء الله".

وتابع: "الفريق الأول بداية من يوم 28 يبدأ القياسات البدنية والطبية، ومن يوم 1 سبتمبر بداية فترة الإعداد".

وواصل: "الزمالك عايش بأولاده كل يوم من 7 الصبح، إسماعيل يوسف وعادل المأمور وجمال حمزة وحازم إمام وإبراهيم صلاح وكل أولاده موجودين في النادي".

وأتم: "لن نترك الزمالك ونعمل كلنا من أجل خدمة النادي اللي ليه فضل علينا جميعا، جمهور الزمالك العظيم ليه فضل علينا كلنا ودلوقتي وقت رد الجميل".

احمد حسام ميدو القلعة البيضاء المدير الفني للفريق جماهير القلعة البيضاء قطاع الناشئين

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