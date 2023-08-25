انفراجة في الزمالك.. ميدو يزف بشرى لجماهير القلعة البيضاء

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عدة رسائل لجماهير القلعة البيضاء، قبل بداية الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكتب ميدو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "جماهير الزمالك العظيمة، احذروا حرب اللجان، نحن في وقت صعب يحتاج إلى تظافر الجميع".

وأضاف: "النادي بخير، وإن شاء الله قطاع الناشئين سيسافر يوم الإثنين المقبل لإقامة معسكر في الإسماعيلية، ويوم الثلاثاء هناك مباريات ودية مع الدراويش".

وأكمل: "أوسوريو "المدير الفني للفريق الأول" عقد جلسة مع اللاعبين الكبار أمس وسيتم صرف راتبه بالكامل يوم الأحد إن شاء الله".

وتابع: "الفريق الأول بداية من يوم 28 يبدأ القياسات البدنية والطبية، ومن يوم 1 سبتمبر بداية فترة الإعداد".

وواصل: "الزمالك عايش بأولاده كل يوم من 7 الصبح، إسماعيل يوسف وعادل المأمور وجمال حمزة وحازم إمام وإبراهيم صلاح وكل أولاده موجودين في النادي".

وأتم: "لن نترك الزمالك ونعمل كلنا من أجل خدمة النادي اللي ليه فضل علينا جميعا، جمهور الزمالك العظيم ليه فضل علينا كلنا ودلوقتي وقت رد الجميل".