تقارير عراقية: مباراة ودية مرتقبة بين مصر والعراق في القاهرة قبل مونديال 2026

كشفت تقارير إعلامية عراقية عن ترتيبات جارية لإقامة مباراة ودية تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب العراق في العاصمة القاهرة، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام عراقية، فإن المباراة المقترحة تأتي في إطار برنامج الإعداد النهائي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال، إلى جانب كندا والمكسيك.

وتسعى الأجهزة الفنية للمنتخبين إلى خوض مواجهات ودية قوية خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والوقوف على أفضل التشكيلات قبل خوض غمار البطولة العالمية.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الاتحادين المصري أو العراقي لكرة القدم لتأكيد إقامة المباراة، ما يبقي الأمر في إطار الترتيبات والتقارير غير المؤكدة حتى اللحظة، في انتظار الكشف عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة.