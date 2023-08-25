بعد تراجعه عن الاعتزال.. الزمالك يقيد عبد الشافي بالقائمة الأفريقية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، قيد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض في القائمة الأفريقية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض قام بقيد اللاعب في القائمة المحلية للزمالك استعدادا للموسم الجديد، بعدما تراجع اللاعب عن فكرة الاعتزال ليستمر مع الأبيض في الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 للكونفدرالية، وسيخوض الزمالك لقاء الذهاب خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.