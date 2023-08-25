ناس كتير ما تعرفش.. اكتشف الفرق بين أورام الأذن الحميدة والسرطانية

تعد أورام الأذن من المشكلات الصحية التي تسبب مضاعفات خطيره قد تصل إلى فقدان السمع وبالرغم من هذا لا يوجد الوعي الكافي بها في كثير من البلدان.



في الحقيقة فإن أورام الأذن لا تقتصر على حميدة وسرطانية فقط بل يحتوى كلا منهما على أنواع عديدة

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك نعرض لكم أهم أنواع أورام الأذن سواء الحميدة أو الخبيثة





أورام الأذن الحميدة

يمكن لأورام الأذن غير السرطانية أن تسد قناة الأذن، مما يؤدي إلى تراكم شمع الأذن ، وتشمل أنواع أورام الأذن الحميدة ما يلي:

يتشكل الورم العصبي الصوتي ويسمى الورم الشفاني الدهليزي ويتصل هذا العصب الموجود في الأذن الداخلية بالدماغ.



الأورام الغدية هي أورام غير سرطانية نادرة تتطور في الأذن الوسطى.



الأورام الكولسترولية عبارة عن أكياس من السوائل أو الهواء أو خلايا الجلد التي تتشكل خلف طبلة الأذن في الأذن الوسطى و يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع إذا لم يتم علاجها.



يؤثر ورم المستقتمات الطبلي Glomus tympanicum على العصب الطبلي ويتصل هذا العصب الموجود في الأذن الوسطى بطبلة الأذن.



الجدرة هي نوع من الأنسجة الندبية الليفية و يمكن أن تتشكل بعد ثقب الأذن أو إصابة الأذن الخارجية.



تتشكل الأورام العظمية والأعرانية على العظام في قناة الأذن الخارجية ( ورم عظمي حميد ).

تحتوي الأكياس الدهنية على خلايا الجلد والزيوت ويمكن أن تتطور في قناة الأذن، خلف الأذن أو على شحمة الأذن.

أنواع أورام الأذن الخبيثة



يمكن أن يتشكل السرطان داخل أذنك أو خارجها، و سرطان الأذن نادر.

معظم أنواع السرطان التي تصيب الأذن هي سرطان الجلد ، وقد يظهر أولاً على الأذن الخارجية ،و تشمل سرطانات الجلد التي تؤثر على الأذن ما يلي:

سرطان الخلايا القاعدية .

سرطان الجلد .

سرطان الخلايا الحرشفية .

أورام الأذن الوسطى



تعتبر السرطانات التي تؤثر بشكل مباشر على الأذن الوسطى أو الداخلية غير شائعة، وهى:

يتشكل الورم الحميد الشمعي في الخلايا التي تصنع شمع الأذن و لا ينتشر هذا السرطان، لكنه يمكن أن يدمر أجزاء من قناة الأذن.

الساركوما العضلية المخططة هي سرطان نادر يصيب الطفولة ويؤثر على الأنسجة العضلية، وقد يتطور في الرأس أو الرقبة، بما في ذلك الأذن الوسطى.