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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في أجندتها الأسبوعية..

قصور الثقافة تطلق قوافل برج العرب وتقدم برنامجا فنيا بمعرض السويس للكتاب

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في أجندتها الأسبوعية مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الشهر الحالي.

وفي مدينة شرم الشيخ تواصل الهيئة تقديم فعاليات مشروع "أهل مصر" المقام تحت شعار "يهمنا الإنسان" برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي يتضمن تدريب 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية بهدف اكتشاف وتنمية مواهبهم وتعريفهم بتاريخ مصر من خلال مجموعة من الورش الفنية والفعاليات الأدبية والثقافية حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي.

ومن أبرز الفعاليات إطلاق مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج تطوير العشوائيات، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والتوعوية، ورش فنية للأطفال، مسابقات وألعاب ذهنية وورش حكي، تستمر لمدة 10 أيام متتالية.

وتشارك قصور الثقافة في معرض السويس الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وينطلق غدا السبت، حيث تقدم أحدث ما أصدرته خلال العام الحالي وتشارك ببرنامج فني مميز يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والتنورة والكورال والموسيقى العربية.

وضمن مشروع القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا، تشهد مدينة برج العرب بالمحافظة قافلتين ثقافيتين بمدرسة برج العرب القديمة الابتدائية، وقرية بهيج، يتضمنا مجموعة من الندوات والورش الفنية، هذا إلى جانب عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

وحرصا من هيئة قصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية، تستمر العروض الفنية المبهجة ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" في محافظات: مطروح، الإسكندرية، دمياط الجديدة، وبورسعيد، والعريش.

كما تضم الأجندة الثقافية هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات التي تناقش قضايا الساعة ومنها التنمر، الإرهاب، تعديل السلوك وتطوير الذات، وبعض القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، هذا إلى جانب الأمسيات الشعرية، وورش مسرح الطفل، والورش الفنية التي تتنوع ما بين تعليم الرسم، وأساسيات علم العروض والخط العربي، واللغة المصرية القديمة وذلك بالمواقع التابعة للهيئة بالمحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية مشروع أهل مصر الدكتورة نيڤين الكيلاني الفعاليات الأدبية والثقافية

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