بضمان شهادة الادخار .. لو عايز تشتري سيارة بشروط ميسرة

في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته أسواق السيارات مؤخرًا، يقدم بنكا الأهلي ومصر قروضًا لتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة بشروط ميسرة للغاية وسعر فائدة منخفض مقارنة بالبرامج الأخرى بضمان شهادات الادخار ذات العائد الثابت 19% سنويا.

ويتيح البنكان قروضا لشراء السيارات المستعملة والجديدة بضمان الشهادة الثلاثية 19% التي تقدم أعلى سعر للفائدة على مستوى باقي الشهادات الأخرى لديهما بعد توقيع العميل على تعهد بعدم كسر الشهادة أو استردادها حتى سداد آخر قسط من القرض.

وتعمل البنوك على تحفيز العملاء على الحصول على قروض بضمان أوعية الادخار التي يستثمرونها لديها بدون إلزام العميل تقديم ضمانات أخرى مثل الدخل الشهري، وذلك لسهولة استرداد البنوك مستحقاتها في حالة تعثر العميل.

وإليك هذه البنوك التي تقدم القروض الميسرة لشراء السيارة:

البنك الأهلي المصري

- نسبة الفائدة: زيادة 2% عن سعر الشهادة (أي 21% سنويا على الاقتراض بضمان الشهادة بفائدة 19%).

- مدة التمويل: تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى.

- نسبة التمويل: تصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة فعلى سبيل المثال يحصل العميل على قرض بقيمة 90 ألف جنيه مقابل شهادة تبلغ 100 ألف جنيه.

- نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض يتم خصمها مرة واحدة.

بنك مصر

- نسبة الفائدة: زيادة 2% عن سعر الشهادة (أي 21% سنويا على الاقتراض بضمان الشهادة بفائدة 19%).

- نسبة التمويل: تصل إلى 90% من إجمالي قيمة الشهادة.

- مدة التمويل: تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 10 سنوات كحد أقصى.

- نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

ويشترط البنكان توقيع العميل على موافقة على تجديد الشهادة طبقا لسعر العائد الساري وقت التجديد حتى الانتهاء من سداد القرض.