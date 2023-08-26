ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

شاركت ابنة الفنان شريف منير أسما، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، مجموعة من الصور الجديدة لها خلال تواجدها فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.

وظهرت أسما شريف منير ، فى أول ظهور لها بعد حلاقة شعرها بإطلالة أنيقة ومميزة، وهو ما لفت الأنظار إليها، حيث تألقت بتوب باللون الفضى اللامع مكشوف الأكتاف والصدر، وجيب ذات فتحة من الساق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة.

وقالت أسما شريف منير، خلال لقاء لها بالمهرجان: "طيب أول حاجة شكرا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي دي بتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين إزاي مجرد إنهم بيعبروا عن رأيهم، وشكرا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقي أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة".

وطمأنت أسما شريف منير محبيها عليها، مؤكدة أنها لا تمر بحالة اكتئاب، وأن ما حدث كان قرارا لحظيا وانفعاليا لكنها غير نادمة عليه.

وتابعت: "أولا الحكاية جت بالصدفة جدا وكان قرار لحظي وانفعالي جدا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده عشان أطلع ترند، بس كنت عارفة إني هبقي ترند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة الترند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص، بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي، تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس، دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول، وكان آخرها رحلة دهب، فا تاني بالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير".

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