خبير: توقعات إيجابية لأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل

قال سعيد الفقي العضو المنتدب لدى أصول القابضة، إن اغلاق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية عند مستوى 18207 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتجاوز مستوى المقاومة الهام عند 18200 نقطة، وأغلق أعلاه، وتأكيد ثباته أعلى هذا المستوى؛ يدفعنا إلى 18600 نقطة، ثم 18800 نقطة خلال الفترة القادمة، ومستوى الدعم 17900 نقطة.

وأشار الفقي، في تصريحاته له، إلى وجود تحرك عرضي مائل للصعود بين مستويات 17900 نقطة الي 18200 نقطة، وكما ذكرنا الثبات أعلى هذا المستوي يدفعنا إلى حالة من الثقة والتفاؤل بمستويات جديدة لم يحققها المؤشر الرئيس في تاريخه من قبل، ما زال أمام الأسهم المصرية الكثير لتحققه لتعوض الفترة الماضية .

اما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي انه اغلق عند مستوي 3702 بعد تأكيد اختراق مستوي 3680، فالآن لدينا مستوي المقاومة التالي عند 3760 والذي يعد القمة التاريخية السابقة ونتوقع التجربة علي هذا المستوى خلال الفترة القادمة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 18207.82 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3702.17 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 5443.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 22090.14 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 5479.98 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.434 مليار ورقة منفذة على 387 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.984 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 98.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.76%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.