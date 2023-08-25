خطر.. أحمد كريمة يحذر من هؤلاء الأشخاص  

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، وأن القرآن هو كلام الله القديم، المنزل على رسوله محمد الصادق الأمين.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن القرآن الكريمة عقيد وشريعة ومكارم إخلاق، وأن كلام الله لا زمان له ولا مكان.

ولفت إلى أن الزمان والمكان مخلوقان، والله ليس مخلوقا، وانفعل “كريمة: على من يقول إن ”كلام الله كلام المخلوقين"، وأن هذا خطر.

وأوضح أن الله لا يتحدث مثل البشر، وحذر من الأشخاص الذين يريدون نشر أشياء غير صحيحة عن الإسلام.