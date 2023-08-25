الإسكندرية .. إخماد حريق محدود بحي الجمرك

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق محدود اندلع بعقار بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية وذلك دون إصابات أو ضحايا في الأرواح.

وذكر حي الجمرك في بيان أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفور تلقي بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالعقار الكائن ٢٤ / ٢٢ بشارع حمام الورشة، بالجمرك، توجهت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ عقب إبلاغ قوات الحماية المدنية، وفقًا لتوجيهات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وأضاف الحي أن المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي والإدارات المعنية بالحي، وقوات الدفاع المدني ، ومأمور قسم شرطة المنشية والكول الأمني، توجهت إلى موقع البلاغ، وتمكنت رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات .