إنجي أبو السعود تكشف سر استعانة فريق عمل «سفاح الجيزة» بأطباء نفسيين

كشفت الفنانة إنجي أبو السعود كواليس وتفاصيل دورها في مسلسل سفاح الجيزة.

وقالت إنجي خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قصة مسلسل سفاح الجيزة مستوحاة من أحداث حقيقة، ودورها في المسلسل من الأعمال المحببة لقلبها.

الأقرب لشخصيتي

وتابعت: الأقرب لشخصيتي الأدوار الكوميدية والخفيفة، لكن الأدوار الصعبة مثل قصة سفاح الجيزة من الأدوار التي تستهوي شخصيتي، معلقة: القصة جريمة حقيقية لها خطوط عريضة، والأحداث الباقية مبنية على خيال المؤلف.

وأكدت إنجي أن المسلسل احتاج الاستعانة بأخصائيين نفسيين؛ لفهم الشخصيات على واقعها ببعدها الدرامي، وسبب وصول كل شخصية لما وصلت إليه، حتى نصل لأداء مثالي لكل دور على حده.