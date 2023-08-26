مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

دائمًا ما يبحث لاعبين كرة القدم على لوك جديد يظهرون به مع بداية كل موسم، وفي هذه المرة صاحب اللوك الجديد أو "التسريحة الجديدة" هو نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفيكم بالتفاصيل.

أحمد عبد القادر

نجم الاهلي زرع شعر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب الأهلي أحمد عبد القادر ظهر فيها فيها بعد إجراء عملية زراعة شعر.

وظهر أحمد عبد القادر في النادي الأهلي رفقة لاعبي الأهلي لإجراء بعض الفحوصات الطبية، استعدادًا للموسم المقبل.

ماذا قال جمهور الاهلي عن أحمد عبد القادر؟

وقال جماهير الأهلي على صور عبد القادر، فكتب أحدهم: "هو مكنش عنده شعر". وأضاف ٱخر تعليقا: "هو متعاقبش على اللي عمله مع الجمهور؟".

عودة تدريب الاهلي

ولا سيما أن الأهلي عاد للتدريبات مرة أخرى، أول أمس الخميس 24 أغسطس 2023، بعد إجازة استمرت ما يقرب من 3 أسابيع.

فشل صفقة انتقال جوستافو سوزا إلى الأهلي

أكد البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم تشونبوك هيواندي الكوري موقفه من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط جوستافو سوزا بشدة بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء.

وقال سوزا في تصريحات إعلامية: ”هناك عرض بالفعل وصل من النادي الأهلي وكان جيدًا لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا”.

سوزا

وتابع في حديثه “للأمانة شعرت بالأسف، لكن لدي عقد مع تشونبوك، فعليا وافقت على هذا الجزء لكن عقدي ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا”.

واختتم حديثه “لذلك عليّ أن أنتظر، وأرى إذا جاء لي عرضا آخر بشروط جيدة”.

ويأمل الأهلي في ضم مهاجم أجنبي عقب انضمام محمد شريف لنادي الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، ويأتي اقتراب المارد الأحمر من حسم ملف المهاجم الأجنبي عقب انتهاء أزمة الجزائري أحمد القندوسي ، حيث رحّب الأخير بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الجاري تمهيداً لقيد المهاجم المُنتظر بدلاً منه.