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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. القبض على روسي وزوجته بمطار بيروت| ما السبب؟

لبنان - علم
لبنان - علم

نقلت صحيفة “ليبانون نيوز” عن مصادرها قولها إنه تم إيقاف روسي زوجته في مطار بيروت الدولي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وذكرت المصادر أن المواطن الروسي وزوجته اللذين أوقفا بمطار بيروت - جاء بالتعاون بين الأمن العام وجهاز أمن المقاومة  -  اعترفا بتعاملهما مع الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير.

وبينت المصادر أن المواطن الروسي تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان، حيث جرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لحزب الله، وطلب منه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن.

وأقرّ أيضاً بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه.

وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري، أعلن في وقت سابق من الأمس توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي.

وبحسب “أخبار بيروت 24”، فقد ذكر  البيسري أن الشبكة مؤلفة من شخصين حاولا مغادرة لبنان.

وجاء إعلان البيسري في تصريح له بمناسبة عيد الأمن العام الثامن والسبعين خلال زيارة للمديرية قام بها وزير الداخلية بسام مولوي.

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