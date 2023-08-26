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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد ..

كوميديا للمرة الثانية على التوالى.. رحاب الجمل تكشف سر موافقتها على بلوموندو

رحاب الجمل
رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن سر موافقتها على المشاركة فى فيلم “بلوموندو” الذى تقوم حاليا بتصويره مع حسن الرداد لسجل التجربة الثانية لها على التواصل فى عالم الكوميديا. 

وقالت رحاب الجمل فى تصريح خاص لـ : "الكوميديا من الألوان الفنية الصعبة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتقديمها للجمهور بشكل يتناسب معه، وتفاعل معها أيضا، وكنت قدمت من قبل الكوميديا بشكل بسيط فى أعمال "ريح المدام" و"ليلة هنا وسرور"، ولكن تجربتى فى مستر إكس مختلفة تماما وكانت بها مساحة أكبر، وتركت أثر إيجابى مع الجمهور من خلال شخصية معاصى إحدى أعضاء فريق مستر إكس، وأعتبر هذا الدور وش السعد بالنسبة لى، وعندما عرض على شخصية معاصى تخوفت فى البداية، ولكن كنت مطمئنة نوعا ما لوجودى وسط مجموعة من نجوم الكوميديا، والذين افادونى بخبراتهم وخاصة أحمد فهمى الذى تعاونت معه فى "ريح المدام" من قبل. 

واوضحت رحاب الجمل : اما بالنسبة لفيلم بلوموندو فهى تجربة كوميديى جديدة انجذبت اليها نظرا لاختلاف الشخصية التى اقدمها والتى افاجئ الجمهور بها. 

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رحاب الجمل وبلوموندو 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلوموندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلوموندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم  الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".

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