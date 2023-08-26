صحف الإمارات| طرد سفير فرنسا من النيجر.. الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية موسعة.. الصحة العالمية ترصد نوعاً شديد التحور من كورونا

ترامب يسكن سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في مدينة الشارقة

الدنمارك تعتزم سن قانون يحظر حرق المصحف

الكرملين ينفي إصدار قراره باغتيال قائد مجموعة «فاغنر»

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت الخليج الإماراتية؛ قرار المجلس العسكري بـ النيجر ي طرد سفير فرنسا لديها ويمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما أشارت الصحيفة الي احتجاز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نشر صورته الجنائية، التي تعد أول صورة لرئيس أمريكي سابق.

وقالت: إن العالم سيعرف طول ووزن الرئيس السابق للمرة الأولى، بعد احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

ونُشرت صورة للرئيس السابق، بدا فيها عاقداً لحاجبيه ويبدو على ملامحه الغضب والعبوس، خلال توقيفه بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، لتسجل صورته في التاريخ كأول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وأظهر سجل آخر احتجاز لترامب، الخميس، أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمتراً) وهو طوله الذي أعلن عنه شون كونلي، الذي كان طبيب الرئيس السابق، بينما في سجل اعتقال سابق ظهر أن طوله 6 أقدام وبوصتان(187.96 سم).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلاً (نحو 97 كيلوغراماً)، بانخفاض قُدر بنحو 13 كيلوغراماً عمّا هو وارد في سجل الاعتقال السابق، وكان حينها يبلغ وزنه 240 رطلاً (نحو 109 كلغ).

وقضى ترامب 20 دقيقة فقط في السجن كما تم إضافة إلى طوله ووزنه تدوين تفاصيل أخرى عنه، مثل رقمه التعريفي «السجين رقم Po1135809»، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وقال الرئيس الأمريكي، الذي دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار وغادر تحت حراسة مشددة، عقب إطلاق سراحه من سجن فولتون بمقاطعة جورجيا: لست مذنباً وما يحدث مسيء للحرية في أمريكا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه، تهماً بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

ولفتت كذلك الي أعلان الجيش الليبي، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا، فيما قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الأممي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، «لأنه يرى في أي اتفاق نهاية مشواره السياسي»، في حين طالب مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقصاص من المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرها في شهر مايو عام 2018، وراح ضحيته عدد من موظفيها.



وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.



بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد اهتمت بنجاح فرق العمل المختصة وبشكل سريع من إعادة التيار الكهربائي لمناطق مدينة الشارقة بعد حدوث خلل فني مفاجئ تسبب في عدم تدفق الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

وكان عطل فني في مصنع الغاز بمنطقة الصجعة بالشارقة قد تسبب في غلق محابس أنابيب الغاز المغذية لمحطات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وذلك بسبب إجراءات الطوارئ المتبعة في مصنع الغاز والتي تغلق بشكل مباشر عند حدوث الأعطال الفنية، وباشرت فرق العمل المختصة بعزل المحبس الرئيس المغذي لمحطات الكهرباء بمدينة الشارقة وإعادة تدفق الغاز من خلاله بنسبة 80% مما ساهم في إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل

كما يجري العمل على معالجة الخلل الفني الرئيسي وإعادة تشغيل مجمع الغاز بالكامل.

كما أشارت الصحيفة الي تصريحات مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية إن إحدى سلالات فيروس كورونا شديدة التحور وتحمل اسم (بي.إيه.2.86)، رُصدت في سويسرا وجنوب إفريقيا وإسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا،ولدى (بي.إيه.2.86)، أحد متحورات أوميكرون، أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من هيكل الفيروس مقارنة بالمتحور (إكس.بي.بي.1.5) الأكثر انتشاراً في أغلب عام 2023، وهو عدد طفرات يتساوى تقريباً مع متحور أوميكرون الذي تسبب في عدد إصابات قياسي بالمقارنة مع سلفه.

كما أشارت اللجنة الوطنية لانتخابات الي الاطلاع على القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 عن زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات. تبدأ فترة الطعون على المرشحين يوم غد الموافق 26 أغسطس 2023م، ولمدة ثلاثة أيام.



بينما صحيفة الإمارات اليوم فقد سلطت الضوء علي أعلان الحكومة الدنماركية أنها تعتزم سن قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدولة الاسكندينافية.

وعززت الدنمارك إجراءاتها الأمنية في وقت سابق هذا الشهر عقب ردود الفعل الغاضبة، كما فعلت السويد التي شهدت حالات مماثلة من حرق المصحف في الأشهر الأخيرة.

كما أشارت الصحيفة الي نفى الكرملين الادعاءات بأنه أمر باغتيال قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الذي أعلنت موسكو مقتله الأربعاء الماضي، بحادث تحطم طائرة بعد شهرين من تمرده على قيادة الجيش الروسي، ووصف الكرملين تلك الادعاءات بأنها «كذب محض».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي، أمس: «هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين.. كل هذا كذب محض.. نعلم جيداً في أي اتجاه يتم التكهن في الغرب»، وأضاف بيسكوف أن التحقيق مستمر في الحادثة.