الحق اشتريه.. عرض مغري على أقوى هواتف انفينكس لمحدودي الدخل

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خصم مغرٍ على هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus

ولحسن الحظ، حصل هاتف إنفينيكس المميز الذي ينطلق تحت اسم Smart 6 Plus، على تخفيض كبير في أسعاره مما جعله في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 9% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، ثنائي الشريحة باللون البنفسجي بسعة 4 + 64 جيجابايت للبيع في مصر، مقابل سعر حوالى 3333 جنيه مصري، وكان السعر الأصلى للجهاز على المتجر الالكتروني يبلغ 3699 جنيه مصري.

خصم مغرٍ على هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus

يتميز هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بشاشة كبيرة بقياس 6.82 بوصة، وبدقة +HD، وبنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 أبعادها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويأتي هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة AI بدقة 0.08 ميجابكسل، تدعم القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بواسطة معالج رباعي النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G25، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتي ما يصل 512 جيجابايت، كما يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي رام حتى 6 جيجابايت

ويحزم هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بسرعة 10 وات، ويعمل بواجهة المستخدم XOS 10.6، المستندة على تظام التشغيل أندرويد 12 جو.

تشتمل بقية الميزات البارزة بهاتف Smart 6 Plus على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف ونظام صوت محيطي DTS، ومنفذ microUSB، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومستشعر القرب، ومستشعر الإضاءة المحيطة.