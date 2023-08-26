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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق اشتريه.. عرض مغري على أقوى هواتف انفينكس لمحدودي الدخل

خصم مغرٍ على هاتف
خصم مغرٍ على هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus

تقدّم مواقع التجارة الإلكترونية عروضا مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

خصم مغرٍ على هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus

ولحسن الحظ، حصل هاتف إنفينيكس المميز الذي ينطلق تحت اسم Smart 6 Plus، على تخفيض كبير في أسعاره مما جعله في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 9% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

 

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ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، ثنائي الشريحة باللون البنفسجي بسعة 4 + 64 جيجابايت للبيع في مصر، مقابل سعر حوالى 3333 جنيه مصري، وكان السعر الأصلى للجهاز على المتجر الالكتروني يبلغ 3699 جنيه مصري.

خصم مغرٍ على هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus

 

يتميز هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بشاشة كبيرة بقياس 6.82 بوصة، وبدقة +HD، وبنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 أبعادها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويأتي هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة AI بدقة 0.08 ميجابكسل، تدعم القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بواسطة معالج رباعي النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G25، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتي ما يصل 512 جيجابايت، كما يمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي رام حتى 6 جيجابايت

ويحزم هاتف إنفينيكس Smart 6 Plus، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بسرعة 10 وات، ويعمل بواجهة المستخدم XOS 10.6، المستندة على تظام التشغيل أندرويد 12 جو.

تشتمل بقية الميزات البارزة بهاتف Smart 6 Plus على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف ونظام صوت محيطي DTS، ومنفذ microUSB، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومستشعر القرب، ومستشعر الإضاءة المحيطة.

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