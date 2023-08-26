الجوزاء سداد للديون.. يا ترى مواليد الأبراج محتاجة آي الفترة الجاية؟

أعربت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، عن احتياجات كل برج خلال الفترة القادمة، وأبرز أمنيات مواليد الأبراج.

وأشارت حافظ، إلى أن مولود الحمل يحتاج للتعافي من تجربة صادمة بحياته، وامنيته تتركز حول الاطمئنان على وظيفته.

وعن مولود الثور، يحتاج للتعافي من علاقة مسيئة، والصبر على الوضع الحالي، بينما الجوزاء يتطلع لسداد ديون.

وتابعت أن مولود السرطان يحتاج للهدوء، والبعد عن إرهاق ذهنه بالتفكير، والأسد يحتاج لعلاقة جديدة وخطوبة أو زواج.

وعن العذراء، يحتاج إلي الاسترخاء، ويفتقد إلى الشعور بالأمان، بينما الميزان أمنيته التوازن والتفاهم مع محيطه.

وقالت إن مواليد العقرب يحتاج إلي حل لمشكلة صعبة في حياته، والقوس يحتاج للراحة والاستقرار العاطفي.