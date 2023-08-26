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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رصد 4 حالات غش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) اليوم السبت امتحان الدور الثانى في مادة "الكيمياء"، بإجمالي عدد (14739) طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الجغرافيا"، بإجمالي عدد (5429) طالب/ وطالبة، أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بعدد (3) طالب/طالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم السابع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد (4) حالات غش، حيث تم ضبط طالبين بمحافظة (القاهرة، وكفر الشيخ) قاما بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "الكيمياء"، كما تم ضبط طالبين بمحافظتي (الغربية، والجيزة) قاما بالغش الالكتروني خلال امتحان مادة "الجغرافيا"

وعلى الفور تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة في وقائع الغش المرصودة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المضبوطين ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

جدير بالذكر، أن غدًا الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 ، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضة التطبيقية (الديناميكا)"، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا)"، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) ".

الدور الثاني امتحان الكيمياء الجغرافيا الثانوية العامة

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