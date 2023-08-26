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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع تطوير ترعة المريوطية بفيصل والدائري.. صور

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله ميدانية  لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعه المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل ومحيط الطريق الدائري.


وتفقد المحافظ نسب التغطية والأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمنطقة التجارية  فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الشيشينى بطريق المريوطية موجهاً  بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة منها.


وشدد علي متابعه الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات والمواعيد المحددة لتسليم تلك المشروعات وفقاً للعقود المبرمة .


وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس  بتجهيز  خطة لتشغيله مواقف السرفيس الجاري انشاءها تعلي القطاعات المغطاة مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين  عقب الانتهاء من الاعمال والتجهيزات اللازمة لافتا على ضرورة تدعيم الساحات والمواقف ومنطقة الأكشاك الحضارية بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتجهيزها بالشكل الامثل مع مراعاة دعمها بالمظلات . 


ووجه المحافظ خلال الجولة  برفع كفاءة وتطوير وتوسعة كوبرى الشيشينى وانشاء جزيرة وسطى له .


وتفقد المحافظ مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 متر وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر وبالقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.


وأشار محافظ الجيزة أن الاعمال تتضمن توسعة وتطوير الطريق على جانبى الترعة وإقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات انتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاة بكل قطاع منها وغرف للإدارة .


وتفقد المحافظ أعمال تركيب عدايه بموقع انشاء كوبرى يوتيرن بمنطقة المريوطية أسفل الدائرى مشدداً بسرعة الانتهاء من الأعمال لبدء انشاء الكوبرى .


رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية  ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الملك فيصل ترعة المريوطية تغطية مسار ترعة المريوطية جهاز السرفيس سيارات السرفيس شارع الملك فيصل كوبرى الشيشينى

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