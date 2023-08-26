برقية شكر من مصريين بالكويت لوزيرة الهجرة لنجاح النسخة الرابعة من المؤتمر

ضمن رسائل مستمرة من المصريين بالخارج، إشادة بدور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، تقدم ملتقى المصريين بالكويت ومؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية بخالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي، وفريق عمل وزارة الهجرة على حسن تنظيم النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.

وأشاد خطاب الشكر بجهود الوزراة والقدرة على احتواء هذا العدد غير المسبوق من المشاركين على كافة المستويات وعلى وإدارة الحوار بهذا الشكل والأسلوب المحترف والراقي، وصولا إلى توصيات المؤتمر المرجوة.

وأكد المصريون بالكويت على استمرار الدعم لبلدهم لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، والحفاظ على مقدرات الدولة ودعم رؤى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.